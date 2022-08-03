Кремль боится официального признания рф спонсором терроризма и угрожает США

Об этом Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает в Телеграме.
В Центре отмечают, что новый нарратив озвучила представитель МИД рф мария захарова. Она, в частности, сказала, что инициатива США по поводу признания россии спонсором терроризма может повлечь за собой неприятные последствия. Захарова также заговорила о высокой вероятности разрыва дипломатических отношений.
В ЦПД отмечают, что подобные заявления дают понять, что кремль боится официального принятия решения и прибегает к прямым угрозам.
Кроме этого, примечательно, что выступает с подобными заявлениями не высшее руководство россии, а ответственность перекладывают на представителя МИД, которая не впервые в эфире угрожает или публично оскорбляет, отметили в Центре.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!