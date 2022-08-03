Кремль боится официального признания рф спонсором терроризма и угрожает США

Российские СМИ распространяют нарратив о разрыве дипломатических отношений с США в случае официального признания россии* спонсором терроризма.

Об этом Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает в Телеграме.

В Центре отмечают, что новый нарратив озвучила представитель МИД рф мария захарова. Она, в частности, сказала, что инициатива США по поводу признания россии спонсором терроризма может повлечь за собой неприятные последствия. Захарова также заговорила о высокой вероятности разрыва дипломатических отношений.

В ЦПД отмечают, что подобные заявления дают понять, что кремль боится официального принятия решения и прибегает к прямым угрозам.

Кроме этого, примечательно, что выступает с подобными заявлениями не высшее руководство россии, а ответственность перекладывают на представителя МИД, которая не впервые в эфире угрожает или публично оскорбляет, отметили в Центре.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.