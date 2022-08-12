Кремль намерено уничтожил 64 гвардейскую бригаду, которая совершала зверства под Киевом

Российская 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии, скорее всего, была уничтожена в бою. И на самое тяжелое направление власти рф* их направили специально, в надежде, что в живых не останется никого.
Об этом пишет Институт изучения войны.
Эксперты предположили, что кремль намеренно послал их на тяжелое направление без передышки, где ВСУ их точно ликвидируют. Все для того чтобы скрыть военные преступления, совершенные оккупантами в Киевской области.
Журналист Марк Крутов следил за действиями бригады после ее участия в зверствах в Буче. Он пришел к выводу, что после тяжелых боев на Изюмском и Славянском направлениях бригада практически прекратила свое существование. Он заявил, что из 1 500 солдат, находившихся в бригаде до войны, предположительно, погибли от 200 до 300 человек. Типичное соотношение убитых и раненых в бою составляет примерно 1 к 3,5, что означает, что 64 бригада получила от 700 до 1 000 раненых в бою.
Как известно, путин присвоил 64 бригаде почетное звание «гвардейская» 18 апреля после появления доказательств совершения ею военных преступлений в Буче. После этого бригаду срочно отправили на Восток Украины, не дав военным преступникам времени на отдых, переоборудование, получение пополнения или восстановление.
Эксперт отметил, что к тому времени ходили слухи, что кремль стремился уничтожить бригаду в бою, чтобы избежать раскрытия ее военных преступлений. И теперь эта информация подтверждается.
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Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!