Журналист Марк Крутов следил за действиями бригады после ее участия в зверствах в Буче. Он пришел к выводу, что после тяжелых боев на Изюмском и Славянском направлениях бригада практически прекратила свое существование. Он заявил, что из 1 500 солдат, находившихся в бригаде до войны, предположительно, погибли от 200 до 300 человек. Типичное соотношение убитых и раненых в бою составляет примерно 1 к 3,5, что означает, что 64 бригада получила от 700 до 1 000 раненых в бою.

Как известно, путин присвоил 64 бригаде почетное звание «гвардейская» 18 апреля после появления доказательств совершения ею военных преступлений в Буче. После этого бригаду срочно отправили на Восток Украины, не дав военным преступникам времени на отдых, переоборудование, получение пополнения или восстановление.

Эксперт отметил, что к тому времени ходили слухи, что кремль стремился уничтожить бригаду в бою, чтобы избежать раскрытия ее военных преступлений. И теперь эта информация подтверждается.

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