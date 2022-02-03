Кремль: Путин и Джонсон обсудили Украину и вопросы безопасности

Премьер Великобритании Борис Джонсон провел отложенные ранее телефонные переговоры с президентом России Путиным, в ходе которых заявил Путину, что он глубоко обеспокоен нынешней враждебной деятельностью России на границе с Украиной.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду в телефонном разговоре обсудили Украину и вопрос гарантий безопасности для России, сообщил Кремль.

Об этом пишет Reuters.

Путин сказал Джонсону, что блок НАТО не готов адекватно реагировать на российские озабоченности, говорится в заявлении на сайте Кремля.

Ранее в среду Россия назвала Джонсона «совершенно растерянным» и высмеяла британских политиков за их «глупость и невежество», обрушив еще больше презрения на Запад после того, как президент Владимир Путин обвинил Вашингтон в попытке спровоцировать войну.

Курсор ранее писал, что Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу. Президент Джо Байден одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе на фоне противостояния с Россией из-за Украины.

Кроме того, тысячи элитных российских спецназовцев направляются к границе с Украиной. 14-я бригада спецназа из 2000 первоклассных солдатов, экспертов по диверсиям и тайных оперативников направляется к границе Украины.

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