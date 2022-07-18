Кремль: путин и Эрдоган обсудят «зеленый коридор»

Лидеры россии и Турции планируют встретиться в Тегеране, чтобы изучить возможность экспорта зерна из украинских портов.

Глава рф владимир путин* обсудит организацию «зернового коридора» для Украины во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в столице Ирана Тегеране. Об этом заявил помощник президента россии Юрий Ушаков.

Он отметил, что на четырехсторонних переговорах в Стамбуле представители трех стран и ООН договорились составить совместный документ, определяющий правовые рамки и общий порядок экспорта зерна из украинских портов.

«Мы готовы продолжить работу над этим проетком. Эта работа будет продолжена. Этот вопрос будет обсуждаться непосредственно президентами», — заключил советник путина.

Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР. Военнопленный Пол Ури, находившийся с апреля в плену на территории так называемой ДНР, умер. Причины его смерти требуют проведения дополнительного расследования со стороны международных организаций по правам человека.

Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине. По словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, сегодня, 15 июля, возможны массированные ракетные обстрелы территории Украины. Россияне могут обстрелять украинские средства ПВО.

Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине. Российские военнослужащие, которых временно отпустили с войны домой, начали массово совершать суицид. Преимущественно сводят счеты с жизнью молодые солдаты.