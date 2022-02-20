Кремль: Россия никогда ни на кого не нападала

Песков сказал, что президент не обращает внимание на действия Запада, добавив, что такие заявления это такой элемент провокационного характера.

Россия — последняя страна в Европе, которая даже не хочет произносить слово «война». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Россия за всю свою историю ни на кого не нападала. Россия, пережившая столько войн — последняя страна в Европе, которая даже не хочет произносить слово «война». Он добавил, что у России нет причин нападать на кого-либо.

Поэтому, сказал представитель Кремля, действия Запада, который ежедневно объявляет дату возможного вторжения России в Украину, являются провокационными и ведут к эскалации напряженности.

«Это всё может иметь пагубные последствия – вот это ежедневное упражнение по объявлению даты вторжения России в Украину», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Курсор ранее сообщал, что Макрон и Путин обсудили по телефону кризис в Украине. Переговоры рассматриваются как «последние возможные и необходимые усилия, чтобы избежать крупного конфликта в Украине», говорится в сообщении Елисейского дворца.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что спикер Госдумы РФ пригрозил Европе большой войной. По его словам, угрозу войны создает не Россия, а президент Украины Владимир Зеленский. Володин написал, что в Киеве решили атаковать «мирных граждан» так называемых «ЛНР» и «ДНР», вынуждая Россию защитить своих «соотечественников».

Еще наш сайт сообщал, что Байден заявил, что Путин точно решил атаковать Украину. Американский президент сказал, что российские военные готовы атаковать Украину уже в ближайшие дни. Он уверен, что россияне предпримут попытку сразу атаковать Киев.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.