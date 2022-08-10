Кто станет преемником путина: известный российский оппозиционер назвал фамилию

16:25, Сегодня
Политика, Мировые новости, Новости СНГ
владимир путин фото
Фото: Yonatan Sindel/FLASH90

Многие считают, что преемником российского диктатора станет дмитрий медведев, который постоянно пишет какие-то глупости в соцсетях. И все же, трон путина может занять совсем другой кандидат.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что дмитрий медведев* не сможет стать преемником путина. Медведев просто хочет напоминать путину о своем существовании и выслужиться, отсюда и все эти нелепые заявления и смешные посты в соцсетях.

Об этом пишет 24 канал.

 С большой вероятностью преемником путина станет сергей кириенко. Первый замглавы администрации президента рф активно поддерживает политику кремля.

Еще один претендент -мишустин, поскольку он сейчас премьер-министр, и всегда именно это лицо считают преемником президента, отметил оппозиционер. При  этом он добавил, что путин не будет делать на него ставку. А потому главным фаворитом остается кириенко, а медведев будет «запасным».

На вопрос ведущего, может ли это место занять кадыров, Пономарев ответил, что точно нет, ведь он чеченец. Кроме того, он герой многочисленных мемов и, если в рф его воинов боятся, то в Украине над ними смеются.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Тали Малкина
ТЭГИ: