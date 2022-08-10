Кто станет преемником путина: известный российский оппозиционер назвал фамилию

С большой вероятностью преемником путина станет сергей кириенко. Первый замглавы администрации президента рф активно поддерживает политику кремля.

Еще один претендент -мишустин, поскольку он сейчас премьер-министр, и всегда именно это лицо считают преемником президента, отметил оппозиционер. При этом он добавил, что путин не будет делать на него ставку. А потому главным фаворитом остается кириенко, а медведев будет «запасным».

На вопрос ведущего, может ли это место занять кадыров, Пономарев ответил, что точно нет, ведь он чеченец. Кроме того, он герой многочисленных мемов и, если в рф его воинов боятся, то в Украине над ними смеются.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.