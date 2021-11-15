Курды рассказывают о жестоком обращении и эксплуатации, с которыми столкнулись в Беларуси

Беженцам, прибывающим в Беларусь, не хватает еды. Погода холодная. Некоторые описывают жестокие допросы и даже заявляют о пытках, если они не подчиняются приказам.

Многие люди, застрявшие в Беларуси на границе с Польшей, являются курдами из Сирии и Ирака.

Пока остается неясным, какой процент мигрантов и беженцев, прибывших в Беларусь в последние месяцы, из курдского региона на севере Ирака, но источники говорят, что это значительное число.

Один из беженцев поделился информацией с изданием The Jerusalem Post: «Существуют факторы, которые заставляют граждан мигрировать и искать новый дом». Он отметил, что люди бегут от того, что они считают местной коррупцией, кумовством, несправедливостью, несостоятельностью судебных институтов и другими факторами.

Это проблемы, стоящие перед Ираком и автономным регионом Курдистан на севере Ирака. Кампания Турции по бомбардировкам тех, кого она называет «террористами РПК» в горах, иранскими агентами, преследующими диссидентов в Сулеймании, и хаос в Ираке, недавно вызванный сектантскими ополченцами, — все это заставило людей захотеть уехать.

Это трагедия Ирака в целом, где окончание войны с ИГИЛ не принесло мира и процветания. В последние недели проиранские ополченцы угрожали премьер-министру. В курдском регионе, который является более стабильным и процветающим, люди стремятся мигрировать.

Сюда входят езиды, которые годами находились в лагерях для перемещенных лиц, а теперь становятся мишенью западных миссионеров, раздающих еду и стремящихся обратить их в свою веру. Кроме того, арабы, бежавшие из других районов Ирака, стремятся отправиться в Европу. Курды, изгнанные из Киркука или бежавшие из Сирии или Ирана, ищут убежища в другом месте.

По словам источника, люди платят около 4300 долларов за билеты на рейс через Дамаск в Минск. Теперь авиакомпании пытаются помешать иракцам и сирийским гражданам ездить в Беларусь. Под давлением Европы многие рейсы были отменены. Кроме того, Ирак заявил, что может помочь репатриировать своих граждан. Курдские региональные правительственные власти также выразили обеспокоенность.

Источник сообщает, что после оплаты билета в Дамаск в некоторых случаях ожидается, что местные жители будут ждать разрешения из Дамаска и визы. Он говорит, что более 60% тех, кто едет в Беларусь, — это люди, которые живут в районах Сулимания и Дахука, которые подвергаются турецким бомбардировкам. Анкара часто незаконно бомбит Ирак, даже лагеря беженцев и районы езидов, утверждая, что она «борется с терроризмом».

Когда мигранты и беженцы попадают в Беларусь, они понимают, что были введены в заблуждение. Хотя концепция заключалась в том, что этот район может обеспечить легкий доступ в европейские страны, например, через польскую границу, а затем в другие государства Европейского Союза, вместо этого их встречают пограничная полиция и подразделения по борьбе с беспорядками.

Источник описывает беспокойную ситуацию, в которой мигрантов побуждают прорваться через заграждения и отправляют вместе с мужчинами в масках, вооруженными «железками» и перцовыми баллончиками. Их поощряют нарушать границу около полуночи.

«Они хотят оказать давление на польскую армию», — говорит источник. «Мы обнаружили, что они добавляли стимулирующие таблетки в воду и еду, которую они нам принесли», — говорит источник, цитируя человека, с которым, по его словам, он разговаривал на месте миграционного кризиса.

Еды не хватает. Погода холодная. Некоторые описывают жестокие допросы и даже пытки, если они не подчиняются приказам в Беларуси. Источник описывает это как своего рода «войну». Европейские страны также заявили, что Беларусь ведет «гибридную войну», используя мигрантов в качестве оружия.

Курдские мужчины говорят, что они были похищены и подверглись жестокому обращению со стороны властей Беларуси. Те, кто выступал против использования в качестве инструмента против польских войск, подвергались допросу. Мужчины говорят, что им выдали ножи и кусачки, чтобы прорваться через границу.

«Они хотят, чтобы мы атаковали польскую армию», — говорит источник. «Белорусские СМИ ведут прямую трансляцию, чтобы сообщить миру, что мы совершаем эти чудовищные поступки, но я клянусь Богом, что они делают это сами», — сказал курдский мигрант.

Семьи напуганы. Им нужна помощь польских властей из-за злоупотреблений, с которыми они теперь сталкиваются в Беларуси.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Лукашенко придумал, что делать с тысячами мигрантов на границе. Беларусь и государственная авиакомпания «Белавиа» предприняли шаги по деэскалации миграционного кризиса на белорусско-польской границе, в то время как ЕС анонсировал новые санкции против этой страны.

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