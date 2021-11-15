Лукашенко придумал, что делать с тысячами мигрантов на границе

Беларусь и государственная авиакомпания «Белавиа» предприняли шаги по деэскалации миграционного кризиса на белорусско-польской границе, в то время как ЕС анонсировал новые санкции против этой страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление, что он работает над возвращением домой тысяч мигрантов, которые сейчас находятся на границе с Польшей.

План по репатриации был поддержан Ираком, представительство которого заявило, что организует «добровольный» рейс по возвращению своих граждан на родину.

В свою очередь авиакомпания «Белавиа» прекратила принимать граждан со стран Ближнего Востока.

Все эти действия призваны разрядить сложившуюся ситуацию на границе между Беларусью и Польшей.

Президент заявил, что сейчас ведется «активная работа» по возвращению мигрантов на родину, но в то же время отметил, что «никто не хочет возвращаться назад».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Колумбии арестовали террористов Хизбаллы, планировавших покушение на гражданина Израиля. Глава минобороны Колумбии Диего Молано, на прошлой неделе совершивший визит в Израиль, сообщил об аресте двух террористов Хизбаллы в Боготе, планировавших нападение на гражданина Израиля.

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