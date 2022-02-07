Лапид: Амир Охана должен первый попасть под следствие в рамках полицейского расследования

Лапид заявил, что расформирование полиции Израиля пойдет на пользу только преступникам, однако, по его мнению, «привратники закона должны быть теми, кто следит за соблюдением правил лучше всех».

Министр иностранных дел Яир Лапид говорит, что пока правительство решает, какую комиссию создать для изучения скандала со шпионажем в полиции, те, кто находится на самом верху, не должны думать, что они защищены.

Об этом пишет Times of Israel.

Лапид считает, что первым, кого должна расследовать комиссия, должен быть член Ликуда Амир Охана, который был министром юстиции с июня 2019 по май 2020 года, а затем министром общественной безопасности до июня прошлого года.

Примечательно, что все остальные министры юстиции, кроме Оханы, за последние семь лет были деятелями партий, входящих в правительство Лапида. Гилад Эрдан, которого Лапид оставил на посту посла ООН, был министром общественной безопасности до Оханы.

Он говорит, что правительству потребуется неделя, чтобы решить, будет ли создано правительственное расследование или государственная комиссия, которая будет иметь более широкие полномочия.

Он также защищает полицию, говоря, что «только преступники будут счастливы, если ее расформируют», повторяя риторику в США против призывов к сокращению расходов на правоохранительные органы.

«Но наряду с этим, привратники закона должны быть теми, кто следит за соблюдением правил лучше всех. Никто не застрахован от расследования», — говорит он.

Курсор ранее писал, что стало известно, кто ещё стал жертвой неправомерного использования шпионского ПО полицией. Расследование показывает, что использование программного обеспечения NSO, не было «локальным» и не ограничивалось несколькими случаями. ПО стало одним из самых полезных инструментов, используемых полицией для сбора разведданных.

Также сообщалось, что министр общественной безопасности признал, что полиция использовала Pegasus без разрешения. Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев впервые рассказал о новых сообщениях о том, что израильская полиция без ордера использовала шпионское ПО Pegasus для свержения бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

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