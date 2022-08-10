Лапид: Готовность к крупным пожарам в Израиле является «национальной миссией»

Лапид заявил, что климатический кризис является серьезной проблемой для лидеров в регионе, где погодные условия могут создать серьезные пожарные риски.

Премьер-министр Яир Лапид провел совещание по оценке готовности Израиля к борьбе с крупными пожарами.

На совещании Лапид сказал, что готовность Израиля к этому вопросу «является национальной миссией».

Он отмечает, что климатический кризис является серьезной проблемой для лидеров в регионе, где погодные условия могут создать серьезные пожарные риски.

«Я призываю граждан Израиля, особенно летом и во время праздников, воздерживаться от разжигания костров в лесах, парках и на открытых пространствах», — говорит Лапид. Ответственность населения — важнейший компонент нашей способности предотвращать пожары и справляться с ними».

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