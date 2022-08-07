Начальник оперативного управления ЦАХАЛа: Вся верхушка Исламского джихада в Газе ликвидирована

Главные лидеры Исламского джихада ликвидированы Армией обороны Израиля. Сообщается, что операция «Рассвет» продлится еще несколько дней, но основные цели уже достигнуты.

Начальник оперативного управления ЦАХАЛа генерал-майор Одед Басюк: «Вся силовая верхушка Исламского джихада в Газе ликвидирована».

Об этом сообщил канал Израильские трудовыебудни.

На брифинге для СМИ он рассказал, что многие цели ЦАХАЛа уже достигнуты, но операция будет продолжаться еще несколько дней.

По информации ЦАХАЛа, с начала операции «Рассвет» из Газы по Израилю было выпущено 580 ракет.

«Курсор» писал ранее о попадании по фабрике Штраус в Сдероте: новые детали. В субботу в 21:00 террористы начали обстрел городов на юге Израиля. Всего было выпущено более 20 ракет. Многие из них успешно перехватила система «Железный купол».

Кроме того, наш сайт писал, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада». Армия обороны Израиля опубликовала новое видео авиаудара, в результате которого в секторе Газа был ликвидирован Тайсир Джабари, высокопоставленный представитель террористической организации «Исламский джихад».

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе. Международное сообщество продолжает реагировать на эскалацию между Израилем и террористами «Исламского джихада». Так, Европейский союз обеспокоен происходящим. Там призвали стороны к максимальной сдержанности.

Еще напомним, что ЦАХАЛ заявил, что продолжает наносить удары по наблюдательным пунктам Исламского джихада.