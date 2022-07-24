Лапид исключил возможность сотрудничества с Объединенным списком в следующем правительстве

В своей речи в начале заседания фракции «Еш Атид» в среду Лапид сказал, что выборы — это возможность сформировать «широкое и стабильное национальное правительство без экстремистов».

Премьер-министр и председатель партии «Еш Атид» Яир Лапид не будет формировать коалицию при поддержке Объединенного списка, заявили в последние несколько дней министры и депутаты от «Еш Атид».

Это представляет собой отход от прежней позиции Лапида о том, что он будет сотрудничать с Объединенным списком в случае необходимости, которую он выразил после того, как 6 апреля коалиция потеряла свое большинство после выхода из нее депутата Идит Сильман (Ямина).

В своей речи в начале заседания фракции «Еш Атид» в среду Лапид сказал, что выборы — это возможность сформировать «широкое и стабильное национальное правительство без экстремистов».

«Курсор» писал, что Израиль опасается серьезного дипломатического кризиса с рф. Израильские чиновники всерьез опасаются, что намерение россии запретить деятельность Еврейского агентства может перерасти в крупный дипломатический инцидент.

Ранее редакция сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

«Курсор» информировал, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. «Сохнут» тайно запустил план по переносу своей деятельности из россии* в Израиль и дистанционному управлению процессом репатриации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!