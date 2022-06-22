Лапид может встретиться с Эрдоганом во время визита в Турцию

Несмотря на разворачивающуюся драму вокруг распада правящей коалиции, Лапид все же полетит в Анкару, чтобы встретиться со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Команда министра иностранных дел Яира Лапида готовится к возможности встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время его завтрашнего визита в страну.

Сообщается, что поскольку Лапид скоро займет пост премьер-министра — уже на следующей неделе — его команда считает, что Эрдоган может попросить о неожиданной встрече.

Несмотря на разворачивающуюся драму вокруг распада правящей коалиции, Лапид все же полетит в Анкару, чтобы встретиться со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает Министерство иностранных дел. Ожидается, что они обсудят угрозу иранского террора для израильских туристов в стране.

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, министр обороны Бени Ганц высказался о возможном воссоединении с Нетаниягу. Ганц призывает к «правительству широкого единства» после выборов.