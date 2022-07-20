Лапид поблагодарил людей, которые вчера схватили террориста в Иерусалиме

В результате нападения террориста был ранен израильтянин. А сам палестинский нападавший был ранен Бен Ами и доставлен в больницу.

Премьер-министр Яир Лапид встретился с Хаимом Наимом и Меши Бен Ами, двумя гражданскими лицами, которые помогли остановить террориста, зарезавшего вчера человека в автобусе в Иерусалиме.

«Трудно представить, но если бы не вы двое — мирные жители были бы мертвы», — говорит им Лапид. «Вы спасли жизни. Это гражданский долг».

Лапид вручил им обоим благодарственные грамоты.

«Очень немногие люди способны проявить стойкость и мужество в ответ», — говорит он. «Террорист начал наносить удары, а ты, Хаим, бросил в него камень и повалил его, а ты, Меши, применил свое оружие и нейтрализовал его. Это было мужественно и очень впечатляюще».

Курсор писал, что Джо Байден заявил, что возобновление ядерной сделки теперь зависит от Ирана. Байден сказал СМИ, что он по-прежнему считает, что США должны вернуться к иранской ядерной сделке — и что ситуация сейчас находится в руках Ирана.

Также бывший депутат от «Ликуда» Юваль Штайниц заявил, что президент США Джо Байден должен использовать свой визит в регион на этой неделе, чтобы убедиться, что Иран знает о реальной военной угрозе со стороны США, если он продолжит продвигать свою ядерную программу.

Ранее Курсор писал, что в МАГАТЭ заявили, что Иран начал обогащение урана передовыми центрифугами в Фордо. По данным МАГАТЭ, так планируется обогащать уран до 20 процентов, что составляет около 90 процентов от уровня, позволяющего использовать уран в ядерных бомбах.