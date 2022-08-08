Лапид поблагодарил Нетаниягу за отказ от политики во время боевых действий в Газе

Несмотря на «грязь», характерную для предвыборной кампании, политические соперники из разных блоков объединились в поддержке государства и его военных.

Премьер-министр Яир Лапид благодарит лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу за то, что тот оставил политику в стороне и «поддержал правительство» во время недавнего конфликта в Газе.

Помимо благодарности силовым структурам и египетским посредникам, Лапид сказал: «Я хотел бы также поблагодарить оппозицию и лидера оппозиции Нетаниягу, который проявил ответственность и поддерживал правительство на протяжении всей операции».

Вчера Нетаниягу нарушил годовое эмбарго на получение брифингов по безопасности от премьер-министров уходящего правительства.

«Курсор» писал ранее, что 5 августа ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист Тайсир Джабари был ювелирно ликвидирован прямо у себя в квартире.

Еще мы писали, что Министр обороны Бенни Ганц одобрил призыв до 25 тысяч военнослужащих резерва, если это потребуется.

Напомним, что Армия обороны Израиля опубликовало видео авиаудара по квартире в секторе Газа, в результате которого погиб высокопоставленный командир «Исламского джихада» Тайсир Джабари. В заявлении ЦАХАЛа добавляется, что 10 боевиков ПИД, направлявшихся для совершения ПТРК или снайперской атаки на границе, были поражены.