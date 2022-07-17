Лапид поручил Минфину решить проблему повышения цен на хлеб

Согласно заявлению канцелярии премьер-министра, повышение цен на хлеб является результатом глобального продовольственного кризиса, связанного с вторжением россии в Украину, которая является крупным экспортером пшеницы.

Премьер-министр Лапид заявил, что он поручил сотрудникам казначейства немедленно представить предложения по прекращению роста цен на субсидированный хлеб.

Лапид говорит, что он хочет полностью остановить рост цен, и дал чиновникам три дня на представление своих предложений.

В пятницу гиганты супермаркетов согласились заморозить рост цен на хлеб, после того как министр экономики Орна Барбивай попросила отсрочку.

К хлебу с контролируемыми или ограниченными ценами относятся нарезанные и ненарезанные белые и темные буханки, а также чалла. Ожидаемое повышение цен на 20%, в результате которого стоимость обычной темной буханки хлеба увеличилась бы с 7,11 шекеля (около 2 долларов) до 8,54 шекеля (2,45 доллара), должно было вступить в силу сегодня.

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