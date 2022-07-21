Лапид посетил посольство Японии и выразил соболезнования японцам

Премьер-министр Израиля встретился с японским послом и прокомментировал смерть бывшего японского премьер-министра: «Синдзо Абэ был смелым и ценностным лидером. Он был настоящим другом Израиля».

Премьер-министр Лапид посетил посольство Японии в Израиле и написал ноту соболезнования для убитого бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

«От имени народа Израиля я выражаю глубочайшие соболезнования его семье и близким… и всему японскому народу», — пишет Лапид.

«Синдзо Абэ был смелым и ценностным лидером. Он был настоящим другом Израиля и многое сделал для укрепления отношений между Израилем и Японией. Он оставил после себя вечное наследие».

Лапид также встретился с послом Коити Мидзусима.

Курсор ранее писал, что россия возмущена тем, что Лапид получил пост премьер-министра. Посол россии* в Израиле Анатолий Викторов выразил недовольство тем, что Яир Лапид стал премьер-министром из-за его резких заявлений по поводу российского вторжения в Украину.

Также сообщалось, что Лапид поблагодарил людей, которые схватили террориста в Иерусалиме. Премьер-министр Яир Лапид встретился с Хаимом Наимом и Меши Бен Ами, двумя гражданскими лицами, которые помогли остановить террориста, зарезавшего вчера человека в автобусе в Иерусалиме.

Кроме того, Лапид похвалил израильскую спортсменку Лону Чемтай Солпитер за выступление на чемпионате мира. Премьер-министр Яир Лапид похвалил израильскую марафонку Лону Хемтай Салпетер после завоевания ею бронзовой медали на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине, штат Орегон.