Лапид повесил Иерусалимскую декларацию, подписанную Байденом, в кабинете министров

Премьер-министр Израиля сегодня повесил Иерусалимскую декларацию в зале заседаний кабмина. «Я повесил ее в месте, предназначенном для исторических деклараций», — заявил Лапид.

Офис премьер-министра Яира Лапида опубликовал фотографию, на которой он вывешивает Иерусалимскую декларацию в зале заседаний кабинета министров в Иерусалиме.

В декларации, подписанной Лапидом и президентом США Джо Байденом во время визита последнего на прошлой неделе, говорится, что Вашингтон будет «использовать все элементы своей национальной мощи» для того, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие.

Лапид сказал, что повесил заявление «в месте, предназначенном для исторических деклараций».

Курсор ранее писал, что в сети показали, как Байден прощался с израильскими лидерами перед отлетом в Саудовскую Аравию. Президент США Джо Байден вылетел из аэропорта Бен-Гурион, официально направляясь в Саудовскую Аравию. Премьер-министр Яир Лапид произнес короткие слова благодарности Байдену с взлетно-посадочной полосы.

Также сообщалось, что Байден рассказал Аббасу, что может помочь продвинуть дело палестинцев. Президент США Джо Байден «доказал» главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу, когда они встретились ранее сегодня в Бейт-Лехеме, что интеграция Израиля в регион может «усилить» прогресс на палестинском направлении.

Кроме того, бывший посол США в ООН раскритиковала подход Байдена к Ирану. По словам Никки Хейли, то, что делает администрация Байден — это пощечина Израилю и тем арабским странам на Ближнем Востоке, которые являются американскими союзниками.