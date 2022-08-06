Лапид пригласил Нетаниягу на брифинг по вопросам безопасности

Премьер-министр Яир Лапид пригласил лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу на брифинг по вопросам безопасности в воскресенье, сообщает канцелярия премьер-министра.

Нетаниягу никак не прокомментировал эту ситуацию.

Между ними возникли разногласия по поводу того, как лидер оппозиции будет получать информацию о ситуации с безопасностью в Израиле, при этом Нетаниягу, по-видимому, не хочет, чтобы его фотографировали во время брифинга от Лапида.

Курсор ранее писал, что девушка-солдат ЦАХАЛа заявила, что ее изнасиловал заключенный тюрьмы Гильбоа. Девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный когда она работала в тюрьме Гильбоа.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ задержал разыскиваемых террористов. Силы ЦАХАЛа и Пограничной полиции Израиля провели ночью антитеррористические рейды в ряде мест в Иудее и Самарии, в том числе в городах Карават Бани Зейд, Аль-Рам, Санур и Хеврон.

Кроме того, Ганц и Нетаниягу обменялись колкостями по поводу назначения нового главы ЦАХАЛа. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу считает, что новый глава ЦАХАЛа не может быть назначен переходным правительством. Ганц в ответ заявил, что Нетаниягу пытается политизировать этот процесс.