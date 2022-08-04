Лапид пригласил премьер-министра Австралии посетить Израиль

Энтони Альбанезе вступил в должность в мае, победив действующего и бывшего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

В четверг премьер-министр Израиля Яир Лапид провел беседу с премьер-министром Австралии Энтони Альбанесом, в ходе которой основное внимание было уделено будущему сотрудничеству между странами.

В ходе беседы Лапид поблагодарил Албанеза за его приверженность Государству Израиль и за приверженность Австралии борьбе с антисемитизмом.

Лидеры двух стран также договорились продолжать углублять сотрудничество между двумя странами.

Лапид также пригласил Альбанезе посетить Израиль.

«Курсор» писал о скандале в правительстве: Шакед резко раскритиковала решение юрисконсульта. Шакед выступила с критикой юридического запрета соглашения о строительстве поселения в районе Нетивота. По ее словам, это ломает работу всех структур.

Наш сайт сообщал, что Шакед намекнула, что не против объединиться с Ликудом. Айелет Шакед выступает против узкого правительства из 61 депутата. Зато она готова объединиться с партией Нетаниягу, как с явным фаворитом предстоящих выборов.

Редакция информировала, что Ливан пожаловался США на Израиль, показав снимки, сделанные Хизбаллой. Газовое месторождение Кариш стало камнем преткновения в ливано-израильском споре о морских границах. Во время визита американского посланника Ливан опубликовал кадры с беспилотников Хизбаллы.