Лапид прошел медицинские исследования и признан «идеально здоровым»

Каждый премьер-министр Израиля после того, как заступает на свой пост, должен пройти комплексные медицинские исследования для того, чтобы знать все о его здоровье.

Премьер-министр Яир Лапид прошел медицинское обследование «в соответствии с политикой лечения премьер-министров», сообщает его канцелярия.

По словам канцелярии премьер-министра, «комплексные тесты» провел его личный врач Гади Сегал.

Он признан «абсолютно здоровым и физически крепким», добавляет канцелярия премьер-министра.

Курсор ранее писал, что новый опрос показал, сможет ли Нетаниягу сформировать коалицию. Осталось четыре месяца до начала выборов в Кнессет 25-го созыва. Согласно последнему политическому опросу, оппозиционный блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, получит 59 мест, что помешает ему восстановить свою политическую власть.

Также сообщалось, что Бен-гвир заявил, что пока левые объединяются, у правых все наперекосяк. Бен-Гвир считает, что нужно разработать схему объединения, чтобы составить конкуренцию левым партиям. Он предложил провести внешнее исследование, чтобы изучить предпочтительную структуру для совместного выдвижения правых партий.

Кроме того, Нетаниягу пытается завлечь Ашкенази в Ликуд. Неназванный бизнесмен, входящий в ближайшее окружение лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, сделал неожиданное предложение бышему начальнику Генерального штаба Габи Ашкенази.