Лапид распорядился подготовить ряд ответных мер для возможного использования против россии

СМИ сообщают, что израильская делегация в Москву полетит не сегодня, чтобы попытаться решить этот вопрос, как планировалось, а в более поздний срок, который будет определен позднее.

По сообщениям СМИ, премьер-министр Яир Лапид приказал Министерству иностранных дел подготовить ряд реакций, чтобы взвесить их для возможного использования, если россия* действительно закроет Еврейское агентство.

Решение было принято после совещания, которое Лапид провел сегодня.

Среди возможных ответных мер — отсрочка передачи Александровского подворья россии, предоставление дополнительной помощи Украине и вызов израильского посла в москву для консультаций, сообщают 12 канал и 13 канал.

По данным 12 канала, израильские лидеры не знают точно, почему россия угрожает закрыть агентство, а решающее судебное слушание назначено на четверг, но москва может быть недовольна задержками с передачей Александровского подворья и/или возмущена израильскими комментариями, особенно комментариями Лапида, осуждающими вторжение в Украину. В качестве альтернативы, он может требовать плату за израильские удары в Сирии, воздушное пространство которой в значительной степени контролируется россией.

13 канал сообщает, что израильская делегация в Москву, чтобы попытаться решить этот вопрос, полетит не сегодня, как планировалось, а в более поздний срок, который будет определен позднее. Канал 12 сообщает, что Москва еще не дала согласия на визит делегации.

«Курсор» писал, что Израиль опасается серьезного дипломатического кризиса с рф. Израильские чиновники всерьез опасаются, что намерение россии запретить деятельность Еврейского агентства может перерасти в крупный дипломатический инцидент.

Ранее редакция сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

«Курсор» информировал, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. «Сохнут» тайно запустил план по переносу своей деятельности из россии* в Израиль и дистанционному управлению процессом репатриации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!