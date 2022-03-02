Лапид — Шольцу: Ваша приверженность нашей дружбе согревает наши сердца

Сегодня канцлер Германии провел ряд встреч с израильскими чиновниками и в том числе с министром иностранных дел Яиром Лапидом. В ходе разговора чиновники обсудили сотрудничество двух стран, а также ситуацию в Украине.

Министр иностранных дел Яир Лапид встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Я очень рад, что вы здесь, с нами. То, что вы прибыли в такое хаотичное время, является доказательством того, что даже в таком нестабильном мире, который в последние дни стал еще менее стабильным, дружба между нашими народами и странами стабильна и непоколебима», — сказал Лапид в начале встречи.

«Приверженность, которую вы и ваше правительство проявляете к укреплению этой дружбы, согревает сердца всех нас».

Курсор ранее писал, что Беннет заявил канцлеру Германии, что Израиль поддерживает народ Украины. На фоне войны между Россией и Украиной канцлер Германии Олаф Шульц нанес короткий визит в Израиль. Премьер-министр Беннет подчеркнул: «Мы несем ответственность за то, чтобы у Ирана не было ядерного оружия». Шульц ответил: «Германия будет твердо стоять на стороне Израиля».

Кроме того, Ицхак Герцог сегодня отправляется на Кипр с дипломатическим визитом. Президент Ицхак Герцог 2 марта отправляется на Кипр, менее чем через неделю после посещения Греции. Оба визита рассматриваются как послание поддержки региональным союзникам Израиля перед его запланированной поездкой в Турцию.

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