Беннет канцлеру Германии: Израиль поддерживает народ Украины

На фоне войны между Россией и Украиной канцлер Германии Олаф Шульц нанес короткий визит в Израиль. Премьер-министр Беннет подчеркнул: «Мы несем ответственность за то, чтобы у Ирана не было ядерного оружия». Шульц ответил: «Германия будет твердо стоять на стороне Израиля».

В тени войны в Украине на совместной пресс-конференции в музее Яд ва-Шем с канцлером Германии Олафом Шульцем премьер-министр Нафтали Беннет заявил сегодня в среду, что Германия и Израиль договорились о создании нового стратегического сотрудничества между двумя странами. Что касается иранской ядерной проблемы, Беннетт подчеркнул, что «Израиль будет знать, как защитить себя и обеспечить свое будущее».

В своем выступлении премьер-министр также коснулся войны в Украине и подчеркнул, что Израиль на стороне украинцев. «Господин канцлер, вы приехали сюда в очень непростое время, — сказал Беннетт. — Переступить от поля боя до переговорных еще не поздно. Израиль стоит на стороне народа Украины, мы послали много гуманитарного снаряжения: 3 самолета со 100 тоннами снаряжения, в основном медицинского оборудования. Настроены продолжать и даже делать больше».

Еще Беннет сказал, что «мы также несем ответственность за то, что у Ирана не будет ядерного оружия и не будет возможности получить ядерное оружие». Беннетт отметил, что Израиль с обеспокоенностью следит за переговорами в Вене и возможностью подписания соглашения, «которое позволит Ирану установить центрифуги в огромных масштабах в течение нескольких лет».

ראש הממשלה, נפתלי בנט, וקנצלר גרמניה, אולף שולץ, ביקרו היום במרכז יד ושם, יחד עם יו"ר יד ושם, דני דיין. ראש הממשלה נפתלי בנט: "גם היום, 80 שנה אחרי המלחמה, אין יהודי שלא נושא בתוכו את זכרם של ששת מליון אחיו ואחיותיו." pic.twitter.com/VhT3pn4Ecs — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) March 2, 2022

«Израиль будет знать, как защитить себя и обеспечить свое будущее, — пообещал Беннет. — Мы ожидаем, что наши друзья не будут мириться с этим и будут готовиться к завтрашнему дню».

Шульц также коснулся войны в Украине и сказал, что «новости оттуда ужасны». «Мы обеспокоены развитием конфликта. Я хочу еще раз сказать, что нападения на мирное население должны быть прекращены. Это должно прекратиться, и мы должны дать шанс дипломатии», — заявил он.

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