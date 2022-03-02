Беннет канцлеру Германии: Израиль поддерживает народ Украины

В тени войны в Украине на совместной пресс-конференции в музее Яд ва-Шем с канцлером Германии Олафом Шульцем премьер-министр Нафтали Беннет заявил сегодня в среду, что Германия и Израиль договорились о создании нового стратегического сотрудничества между двумя странами. Что касается иранской ядерной проблемы, Беннетт подчеркнул, что «Израиль будет знать, как защитить себя и обеспечить свое будущее».
В своем выступлении премьер-министр также коснулся войны в Украине и подчеркнул, что Израиль на стороне украинцев. «Господин канцлер, вы приехали сюда в очень непростое время, — сказал Беннетт. — Переступить от поля боя до переговорных еще не поздно. Израиль стоит на стороне народа Украины, мы послали много гуманитарного снаряжения: 3 самолета со 100 тоннами снаряжения, в основном медицинского оборудования. Настроены продолжать и даже делать больше».
Еще Беннет сказал, что «мы также несем ответственность за то, что у Ирана не будет ядерного оружия и не будет возможности получить ядерное оружие». Беннетт отметил, что Израиль с обеспокоенностью следит за переговорами в Вене и возможностью подписания соглашения, «которое позволит Ирану установить центрифуги в огромных масштабах в течение нескольких лет».
«Израиль будет знать, как защитить себя и обеспечить свое будущее, — пообещал Беннет. — Мы ожидаем, что наши друзья не будут мириться с этим и будут готовиться к завтрашнему дню».
Шульц также коснулся войны в Украине и сказал, что «новости оттуда ужасны». «Мы обеспокоены развитием конфликта. Я хочу еще раз сказать, что нападения на мирное население должны быть прекращены. Это должно прекратиться, и мы должны дать шанс дипломатии», — заявил он.
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