Латвия: решение прекратить выдачу виз россиянам следует принять на уровне ЕС

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

Необходимо принять решение о прекращении выдачи шенгенских туристических виз российским гражданам на уровне ЕС и тем самым ужесточить санкции против россии*.

Ранее сообщалось, что Чехия, председательствующая в ЕС на ротационной основе, заявила, что следующие санкции блока против россии могут включать общий запрет на выдачу виз российским гражданам.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что предложит такой запрет на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Праге в конце августа.

В интервью американской газете The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский также призвал Запад запретить въезд в ЕС всем гражданам россии. Он сказал, что это один из способов предотвратить аннексию россией украинской территории. Зеленский сказал, что россияне должны «жить в своем собственном мире, пока они не изменят свою философию».

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.