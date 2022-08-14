Летчики рф хотят сдать своих командиров в международный трибунал

Российские солдаты начинают понимать, что руководство армии рф в дальнейшем будет перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителей.

Летчики армии рф активно собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в дальнейшем планируют передать международному трибуналу над руководством россии.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации разведчиков, экипажи самолетов, которые пускали ракеты по мирным жителям Украины, уже осознают, что руководство российской армии вскоре сделает их главными виновниками преступлений и попытаются «обелить» себя за их счет. И потому они собирают документальные подтверждения полученных ими приказов.

Также оккупанты из воздушно-космических сил страны-террориста пытаются уничтожать любые доказательства их участия в убийствах мирного населения Украины. Совершая подкупы и предлагая взятки, они пытаются убрать сведения о себе из боевых приказов и распоряжений. При этом украинские разведчики говорят, что это совершенно бесполезно — их имена и совершенные ими преступления круглосуточно фиксируют украинские спецслужбы, силовики, разведка и правоохранители.

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