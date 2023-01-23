Либерман раскритиковал Лапида и Ганца: Уйдите из кино

Авигдор Либерман на пленуме Кнессета сделал выговор лидеру оппозиции Яиру Лапиду и Бени Ганцу за предложение сформировать команды, которые привели бы к компромиссу в отношении плана Нетаниягу-Левина для системы правосудия.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Уйдите из кино — невозможно достичь какого-либо компромисса по вопросу о судебной реформе. Вы говорите, что правительство хочет привести Израиль к диктатуре — 100%, так какой компромисс вы хотите? Это диктатура 50%. Добрые и враждебно настроенные люди, пытающиеся прийти к компромиссу с Нетаньяху и Левиным, просто превращаются в партнеров в операции по спасению Нетаньяху из его юридической неразберихи», — заявил Либерман.

По его словам, НДИ будет выступать против любой сделки и любого компромисса с группой Нетаниягу-Левина. Лапид в ответ заявил, что никакого компромисса он не предлагал. Наоборот, он обрушился на тех, кто говорит, что это предложение компромисса, — либо не поняли, либо же поняли, но лгут по политическим мотивами, как считает бывший премьер-министр.

Лидер партии «Авода» Мейрав Михаэли также прокомментировала компромисс:

«В демократии нет компромиссов, нет переговоров с ответчиком. Меня беспокоят голоса Ганца и Лапида. Это именно те голоса, против которых выступают наши протестующие. Это именно те голоса, которые расслабляют руки и могут заставить остаться дома…Только решительной и упорной борьбой мы спасем нашу страну. Вы не ведете переговоры с обвиняемым по уголовному делу о реформах в системе правосудия. У него нет полномочий наносить ущерб демократии».

«Курсор» сообщал, что, по словам Лапида, Герцог поддерживает создание комиссии для коррекции судебной реформы.