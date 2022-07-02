Либерман: Я кандидат в премьер-министры

Нынешний министр финансов заявил, что Беннет «размыл правила» — любой политик в Израиле может стать премьер-министром. «Я не уступаю ни одному другому кандидату», — заявил он.

Министр финансов Авигдор Либерман хочет стать премьер-министром Израиля. Об этом он заявил в интервью ток-шоу «Офира и Беркович» на 12 канале в пятницу вечером.

«[Альтернативный премьер-министр Нафтали] Беннет размыл правила… Я вижу себя кандидатом на пост премьер-министра», — заявил глава «Йисраэль Бейтену». «Когда-то я думал, что нужно получить не менее 20 мандатов [чтобы стать премьер-министром], но Беннет доказал обратное, поэтому все возможно».

«С точки зрения стажа, способностей, знаний и исполнения я не уступаю ни одному другому кандидату», — сказал Либерман.

Министр финансов также вновь призвал к созданию правительства единства с Ликудом, призвав депутатов Ликуда отказаться от главы оппозиции Биньямина Нетаниягу и сформировать правительство.

«Это возможно», — настаивает он, когда его спросили о правдоподобности восстания членов Ликуда против своего лидера.

«Нетаниягу только и делает, что изрекает подстрекательские лозунги, правда за нами, поэтому мы победим».

Напомним, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.

Ранее курсор информировал, что новый опрос показал, что Биньямин Нетаниягу может сформировать коалицию, но с одним условием.

Курсор писал, что партиям увеличили финансирование на избирательные кампании. Комитет по надзору заявляет, что необходимо дополнительно 20 миллионов шекелей, поскольку расходы на кампанию растут.