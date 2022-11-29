Лидер республиканцев в Палате представителей США заявил, что не приемлет антисемитизм

Высокопоставленный республиканец в Палате представителей США Кевин Маккарти утверждает, что в Республиканской партии нет места антисемитизму.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Он заявил об этом через неделю после встречи бывшего президента Дональда Трампа со сторонником превосходства белой расы на его частном курорте.

«Я не думаю, что кто-то должен проводить время с Ником Фуэнтесом. Ему нет места в этой Республиканской партии», ‒ сказал Маккарти.

«Курсор» сообщал, что Израиль и США проведут учения, имитирующие удар по ядерным объектам Ирана.