Израиль и США проведут учения, имитирующие удар по ядерным объектам Ирана

Учения, одни из крупнейших за последние годы, будут включать в себя полеты на большие расстояния, подобные тем, которые израильским пилотам, возможно, придется совершить, чтобы добраться до Ирана.

На этой неделе ВВС Израиля проведут одни из крупнейших за последние годы учений с участием ВВС США, имитирующих наступательные удары по объектам, которые используются для реализации ядерной программы Ирана.

Учения будут проходить со вторника по четверг над Средиземным морем и Израилем. Эти учения будут включать полеты на большие расстояния, такие как те, которые израильским пилотам, возможно, придется совершить, чтобы добраться до Исламской Республики. В учениях также примут участие заправщики и истребители обеих сил.

Вашингтон и Израиль подписали соглашение, в соответствии с которым США придут на помощь Израилю с противоракетной обороной во время войны, и в последние годы две армии провели многочисленные совместные противовоздушные операции.

Иран, обладающий более чем 1 000 баллистическими ракетами малой и средней дальности, продолжает контрабанду оружия в страны и негосударственные субъекты, такие как «Хизбалла», арсенал которой, по оценкам, насчитывает около 50 000 ракет на северной границе Израиля.

В условиях высокой напряженности из-за ядерной программы Ирана и региональной враждебности Израиль значительно повысил уровень своей готовности и за последний год предпринял шаги по подготовке надежного военного варианта против ядерных объектов Ирана.

Ожидается, что оборонный бюджет в размере 58 млрд шекелей, установленный для ЦАХАЛа в следующем году, позволит израильским военным сосредоточиться на угрозах, исходящих от Ирана в регионе..

Предстоящие учения обсудил начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави во время своего визита в Вашингтон на прошлой неделе. Кохави, который вернулся в Израиль на день раньше, чем планировалось, после теракта в Иерусалиме, встретился с высокопоставленными американскими официальными лицами, в том числе с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли и командующим ЦЕНТКОМ генералом Майклом Куриллой. В прошлом году ЦАХАЛ и ЦЕНТКОМ провели несколько совместных учений, а также оперативные миссии.

«Мы действуем вместе на всех фронтах, чтобы собирать разведданные, нейтрализовывать угрозы и готовиться к различным сценариям на одной или нескольких аренах», — сказал Кохави во время визита Куриллы в Израиль, добавив, что две страны «развивают совместный военный потенциал ускоренными темпами. против Ирана и других угроз на Ближнем Востоке.

Уходящий министр обороны Бени Ганц заявил журналистам в начале месяца, что, хотя у Израиля есть возможности нанести удар по ядерным объектам Ирана , новый премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен «тщательно» рассмотреть этот вопрос, прежде чем отдавать приказ.

«У Израиля есть возможность действовать в Иране. У нас есть готовность, возможности развития и долгосрочные планы, которыми мы управляем. Нам нужно подготовиться к этой возможности, и нам также нужно будет очень тщательно рассмотреть этот вопрос, прежде чем проводить его», — сказал Ганц.

По словам Ганца, вариант нанесения удара по Ирану «должен быть подготовлен, и этот вопрос также следует очень тщательно рассмотреть перед реализацией.

Ранее Курсор писал, что Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне. В последние годы Иран усилил угрозы Израилю с помощью БПЛА и тесно сотрудничает с ХАМАС и «Хизбаллой», пытаясь извлечь уроки из прошлых конфликтов.

Курсор писал, что Израиль готовится к возмездию Ирана за ликвидацию высокопоставленного офицера КСИР. На прошлой неделе Иран обвинил Израиль в гибели офицера КСИР в Сирии.

Курсор сообщал, что Иран намерен отомстить Израилю за убийство главного ракетного эксперта КСИР в Сирии. Сообщается, что полковник Дауд Джафари, связанный с аэрокосмическими силами КСИР, был убит в результате взрыва бомбы на обочине дороги недалеко от Дамаска.

Наша редакция писала, что командующий Ираном угрожает похитить и поработить Нетаниягу. Командующий иранским режимом Революционной гвардии в провинции Исфахан заявил в воскресенье, что теократическое государство стремится похитить Биньямина Нетаниягу и доставить его в Исламскую Республику в качестве раба.

Напомним, что Тегеран обвинил Израиль и западную разведку в планировании гражданской войны в Иране.