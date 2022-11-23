Трамп должен передать налоговые декларации комитету Конгресса — Верховный суд

Верховный суд США постановил, что бывший президент Дональд Трамп должен передать свои налоговые декларации комитету Палаты представителей, который запрашивает их более трех лет.

Решение суда подготовило почву для того, чтобы в ближайшем будущем отчеты были предоставлены комитету, отменив временное приостановление действия постановления главного судьи Джона Робертса от 1 ноября.

Комитет по путям и средствам Палаты представителей уже давно добивается получения налоговых деклараций бывшего президента с 2013 по 2018 год, в том числе некоторых доходов от его бизнеса.

Верховный суд отклонил просьбу Трампа о запрете Министерству финансов предоставлять шестилетние налоговые декларации комитету, который контролируется демократами.

Казначейство отказалось предоставить отчеты, пока Трамп был у власти, но администратор Байдена изменил курс, заявив, что федеральный закон дает комитету право проверять любые налоговые декларации американцев, и эта позиция была подтверждена рядом судов низшей инстанции. постановления.

Первоначально комитет запросил налоговые декларации Дональда Трампа в 2019 году в рамках расследования аудита IRS и соблюдения налоговых деклараций Трампа на основании федерального закона, который позволяет высокопоставленным членам Конгресса получать доступ к налоговым декларациям для целей расследования.

Ранее Курсор писал, что дочь Трампа сделала неожиданное заявление. Дочь экс-президента США Иванка Трамп заявила, что, хотя она «всегда будет любить и поддерживать» своего отца, она хочет, чтобы ее дети и личная жизнь были приоритетом.

Курсор сообщал, что опрос показал, что республиканцы разочаровались в Трампе и склоняются к другому кандидату. Сторонники республиканской партии в целом разочарованы результатами выборов.

Кроме этого, СМИ раскрыли тайны Трампа. CNN публикует выдержки из интервью с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Курсор писал, что Дональд Трамп раскритиковал американских евреев. Бывший президент США утверждал, что хотя в Израиле он получает поддержку и даже мог бы быть избранным премьер-министром, американские евреи его не ценят.

Наша редакция писала, что ФБР обнаружило у Трампа документы о ядерном потенциале другой страны — СМИ.

Напомним, что Трамп подаст в суд на Минюст: «Быть президентом — это ад».