Трамп должен передать налоговые декларации комитету Конгресса — Верховный суд

Решение суда подготовило почву для того, чтобы в ближайшем будущем отчеты были предоставлены комитету, отменив временное приостановление действия постановления главного судьи Джона Робертса от 1 ноября.
Комитет по путям и средствам Палаты представителей уже давно добивается получения налоговых деклараций бывшего президента с 2013 по 2018 год, в том числе некоторых доходов от его бизнеса.
Верховный суд отклонил просьбу Трампа о запрете Министерству финансов предоставлять шестилетние налоговые декларации комитету, который контролируется демократами.
Казначейство отказалось предоставить отчеты, пока Трамп был у власти, но администратор Байдена изменил курс, заявив, что федеральный закон дает комитету право проверять любые налоговые декларации американцев, и эта позиция была подтверждена рядом судов низшей инстанции. постановления.
Первоначально комитет запросил налоговые декларации Дональда Трампа в 2019 году в рамках расследования аудита IRS и соблюдения налоговых деклараций Трампа на основании федерального закона, который позволяет высокопоставленным членам Конгресса получать доступ к налоговым декларациям для целей расследования.
Ранее Курсор писал, что дочь Трампа сделала неожиданное заявление. Дочь экс-президента США Иванка Трамп заявила, что, хотя она «всегда будет любить и поддерживать» своего отца, она хочет, чтобы ее дети и личная жизнь были приоритетом.
Курсор сообщал, что опрос показал, что республиканцы разочаровались в Трампе и склоняются к другому кандидату. Сторонники республиканской партии в целом разочарованы результатами выборов.
Кроме этого, СМИ раскрыли тайны Трампа. CNN публикует выдержки из интервью с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Курсор писал, что Дональд Трамп раскритиковал американских евреев. Бывший президент США утверждал, что хотя в Израиле он получает поддержку и даже мог бы быть избранным премьер-министром, американские евреи его не ценят.
Наша редакция писала, что ФБР обнаружило у Трампа документы о ядерном потенциале другой страны — СМИ.
Напомним, что Трамп подаст в суд на Минюст: «Быть президентом — это ад».