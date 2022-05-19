Ликуд назвал условия голосования за законопроект о финансировании обучения солдат ЦАХАЛа

Представитель Ликуда заявил о том, что депутаты парии проголосуют за этот законопроект только в том случае, если государство будет полностью финансировать обучение ветеранов ЦАХАЛа.

Оппозиционная партия «Ликуд» Биньямина Нетаниягу заявила, что партия единогласно проголосует против законопроекта коалиции о помощи в оплате обучения недавно освобожденных израильских военнослужащих.

В заявлении «Ликуда» говорится, что партия поддержит предложенный законопроект только в том случае, если в него будет внесена поправка о полном финансировании стипендий бывших солдат, что, по мнению фракции, было отвергнуто коалицией. Партия добавляет, что предложит поправку о выделении 50 миллионов шекелей (15 миллионов долларов).

«Если коалиция отклонит наше возражение, мы выступим против закона», — заявляет представитель партии «Ликуд».

Курсор ранее писал, что Нетаниягу заранее знал о намерении Ринави Зоаби выйти из коалиции. Израильские СМИ сообщают о том, что Ринави Зоаби несколько дней назад сказала депутату Йинону Азулаю о намерении выйти из коалиции. Азулай передал эту информацию Дери, а Дери, в свою очередь, поделился сведениями с Нетаниягу.

Также сообщалось, что вопреки Нетаниягу, депутаты Ликуда хотят поддержать коалиционный законопроект о финансировании ветеранов ЦАХАЛ. Вопрос о социальном обеспечении и льготах для солдат и ветеранов ЦАХАЛа является камнем преткновения во многих слоях израильского общества, и быть замеченным в сознательном голосовании против них было слишком тяжело для многих членов фракции Ликуд.