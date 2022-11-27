Ликуд подписал соглашение с Ноам: о чем они договорились

Партия Ликуд и партия Ноамиз блока «Религиозный сионизм» подписали коалиционные соглашения.

Об этом сообщает издание «Детали».

Стороны пришли к соглашению, что в аппарате премьер-министра создадут Управление по вопросам еврейской национальной идентичности. Его возглавит глава «Ноама» Ави Маоз, которому предоставят должность заместителя министра в министерстве главы правительства. Маоз будет курировать работу организации «Натив» – Бюро по связям с диаспорой – и других подразделений.

Ранее мы рассказывали, что 27 ноября партия «Ликуд» возобновила коалиционные переговоры с союзниками по праворелигиозному блоку после того, как с фракцией «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира было подписано соглашение о распределении должностей. Партия Нетаниягу стремится к подписанию соглашения с ШАС, «Еврейством Торы» и фракцией «Ноам», которая откололась от блока «Религиозный сионизм».

Из-за этого может увеличиться давление на Бецалеля Смотрича, вследствие чего он уступит в своих коалиционных требованиях. В воскресенье Нетаниягу встретился с представителями ШАС и «Еврейства Торы».

В рамках разговора, среди всего прочего, обсуждали назначение Смотрича министром финансов. Стороны приняли решение, в соответствии с которым председатель «Религиозного сионизма» станет министром на двухлетний срок, после чего его по ротации заменит Арье Дери из ШАС. Детальнее об этом читайте здесь.

«Курсор» сообщал, что Лапид даст показания на суде над Нетаниягу.

Помимо этого Бен-Гвир уклоняется от ответа на вопрос об изменении статус-кво на Храмовой горе.