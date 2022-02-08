Макрон: Путин сказал, что Россия не будет продолжать эскалацию украинского кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что президент России Владимир Путин сказал ему во время переговоров днем ​​ранее, что Москва не будет продолжать эскалацию украинского кризиса.

Кремль опроверг сообщения о том, что Макрон и Путин достигли соглашения о деэскалации кризиса. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «в сложившейся ситуации Москва и Париж не могут договориться».

Об этом сообщает The Yeshiva World.

Макрон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне растущих опасений российского вторжения. Москва сосредоточила более 100 000 военнослужащих у границ Украины, но настаивает на том, что не планирует нападения.

Кремль хочет получить от Запада гарантии того, что НАТО не примет в члены Украину и другие страны бывшего Советского Союза, что он прекратит развертывание там оружия и отведет свои силы из Восточной Европы, однако эти требования США и НАТО называют невозможными.

На пресс-конференции после встречи с Зеленским Макрон сказал, что Путин сказал ему во время их более чем пятичасовой встречи в понедельник, что «он не будет инициировать эскалацию».

По словам президента Франции, Путин также заявил, что не будет российской «постоянной военной базы» или «дислокации» в Беларуси, куда Россия отправила большое количество войск для учений.

Песков сказал, что вывод российских войск из Беларуси после учений был планом с самого начала.

Зеленский сказал, что будет приветствовать конкретные шаги Путина по деэскалации, добавив, что он «не доверяет словам в целом».

Макрон также стремился умерить ожидания.

«Давайте не будем наивными, — сказал он. «С самого начала кризиса Франция не склонна преувеличивать, но в то же время я не верю, что этот кризис можно урегулировать за несколько часов, путем дискуссий»

Зеленский назвал свои переговоры с Макроном «очень плодотворными».

«У нас общий с президентом Макроном взгляд на угрозы и вызовы безопасности Украины, всей Европы, мира в целом», — сказал Зеленский.

Он сказал, что Франция предоставляет Украине финансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов) и помогает восстановить инфраструктуру на разрушенном войной востоке страны.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Украина проведет военные учения с беспилотниками и противотанковыми ракетами в феврале.

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