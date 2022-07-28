Макрон: Россия начала гибридную мировую войну

Президент Франции заявил, что российская федерация использует информацию, энергию и продовольствие как рычаги давления и военные инструменты.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что россия* начала гибридную мировую войну нового типа. Политик заявляет, что рф использует в качестве инструментов информацию, энергию и продовольствие.

«Это гибридная война. Россия решила, что информация, энергия и продовольствие — это военные инструменты, поставленные на службу континентальной империалистической войне против Украины», — сказал Макрон.

Французский лидер находится в турне по трем африканским странам — Камеруну, Бенину и Гвинее-Бисау.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.