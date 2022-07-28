Макрон: Россия начала гибридную мировую войну

17:15, Сегодня
Политика, Новости СНГ, Происшествия
эммануэль макрон фото
Фото: depositphotos.com

Президент Франции заявил, что российская федерация использует информацию, энергию и продовольствие как рычаги давления и военные инструменты.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что россия* начала гибридную мировую войну нового типа. Политик заявляет, что рф использует в качестве инструментов информацию, энергию и продовольствие.

«Это гибридная война. Россия решила, что информация, энергия и продовольствие — это военные инструменты, поставленные на службу континентальной империалистической войне против Украины», — сказал Макрон.

Французский лидер находится в турне по трем африканским странам — Камеруну, Бенину и Гвинее-Бисау.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

Стало известно, сколько Украина тратит на армию. Украинский депутат заявил, что украинское правительство тратит на сектор обороны около 15% от ВВП. Интересно, что в мирное время Украина тратила на армию как минимум в 2 раза меньше.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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