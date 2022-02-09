Мандельблит заявил, что он «никогда бы не одобрил» слежку за протестующими

Мандельблит заявил, что скандал с использованием полицией шпионских программ NSO для бесконтрольного преследования граждан был вызван тем, что полицейские не знали, как «нажать на тормоза».

Бывший генеральный прокурор Авихай Мандельблит, как сообщается, сказал своим доверенным лицам, что он никогда бы не одобрил использование шпионских программ для взлома телефонов правительственных чиновников, активистов и протестующих.

Об этом пишет Times Of Israel.

Мандельблит, чей шестилетний срок полномочий закончился на прошлой неделе, по сообщениям СМИ, сказал: «Я бы никогда не одобрил прослушивание протестующих. Кто-то в полиции сошел с ума».

Он также заявил, что, по его мнению, скандал с использованием полицией шпионских программ NSO для бесконтрольного преследования граждан был вызван тем, что полицейские не знали, как «нажать на тормоза».

Курсор ранее писал, что стало известно, кто ещё стал жертвой неправомерного использования шпионского ПО полицией. Расследование показывает, что использование программного обеспечения NSO, не было «локальным» и не ограничивалось несколькими случаями. ПО стало одним из самых полезных инструментов, используемых полицией для сбора разведданных.

Также сообщалось, что министр общественной безопасности признал, что полиция использовала Pegasus без разрешения. Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев впервые рассказал о новых сообщениях о том, что израильская полиция без ордера использовала шпионское ПО Pegasus для свержения бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

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