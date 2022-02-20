Мансур Аббас о правительстве: Мы добились огромных успехов

Депутат Мансур Аббас, возглавляющий партию РААМ, в субботу вечером заявил, что его партия добилась «огромных достижений».

В интервью «Meet the Press» Аббас сказал: «Мы были партнерами в его [правительства] формировании, и мы продолжаем быть партнерами».

«Нас беспокоит то, что есть решения, которые должны быть приняты, на основе которых мы сможем реализовать наши планы. Недостаточно дать 30 миллиардов шекелей одной рукой на пять лет — нужно планировать и другие вещи».

«У нас огромные достижения», — продолжил он. «Каждый месяц принимаются решения. Мы рассматриваем стратегии, и нам нужно их реализовывать. Эту тему невозможно просто объяснить общественности».

«Во всех министерствах есть простые действия, которые необходимо продвигать. Тот факт, что мы находимся в коалиции, а не в правительстве, ослабляет наше влияние на сами министерства. Мы многим пожертвовали, чтобы оказаться в таком положении, и партнеры приняли нас — просто нужно уделять внимание вопросам, которые лежат на столе».

Курсор ранее писал, что партия РААМ вновь пригрозила коалиции бойкотом. Мансур Аббас, глава партии РААМ, в четверг пригрозил не допустить принятия закона об ограничении срока полномочий премьер-министра и других ключевых законов, если законопроекты его партии не будут продвигаться.

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