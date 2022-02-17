Партия РААМ вновь пригрозила коалиции бойкотом

Аббас: «Я хочу, чтобы коалиция и правительство выстояли, но есть вещи, которые важны для Раама».

Мансур Аббас, глава партии РААМ, в четверг пригрозил не допустить принятия закона об ограничении срока полномочий премьер-министра и других ключевых законов, если законопроекты его партии не будут продвигаться.

Глава партии РААМ расстроен тем, что законопроект, автором которого был один из членов его партии, Имман Хатиб Яссейн, не прошел в министерском комитете по законодательству, который возглавляет министр юстиции Гидеон Саар.

В ответ Аббас отменил поездку в Негев с министром образования Ифат Шаша-Битон и председателем комитета Кнессета по образованию Шаррен Хаскель из партии Саара «Тиква Хадаша».

Но угроза законопроекта об ограничении срока полномочий более серьезна, поскольку это основной законопроект «Тиква Хадаша», и Саар обещал принять его до конца зимней сессии Кнессета 13 марта.

Бойкот коалиции четырьмя депутатами партии РААМ привел к тому, что три оппозиционных законопроекта прошли предварительное чтение в Кнессете в среду, а голосование по важным законопроектам было отложено до следующей недели.

Курсор ранее писал, что Валид Таха уже месяц бойкотирует заседания правительства. Председатель фракции РААМ, депутат Кнессета Валид Таха, бойкотирует заседания руководства коалиции, проводимые каждую неделю в течение последнего месяца, и он также не присутствовал на заседании на этой неделе. Это все происходит на фоне того, что партия РААМ бойкотировала голосование на пленуме в понедельник.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.