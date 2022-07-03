Матан Кахана заявил, что готов остаться в Ямине

Старший политик партии «Ямина» депутат Матан Кахана готов остаться в партии на данный момент при условии, что ему будет позволено отделиться от партии и получить финансирование на выборы в будущем, если он так решит.
Кахана, заместитель министра религиозных служб, встретился сегодня с новым лидером «Ямины», министром внутренних дел Айелет Шакед, и заявил, что не намерен отделяться от партии в ближайшие дни.
Однако Кахана просит Шакед гарантировать ему, что он сможет самостоятельно отделиться от «Ямины» и получить избирательные фонды до крайнего дня подачи списков кандидатов от партии для участия в выборах — 15 сентября, сообщает политический источник.
Партия «Ямина» в ответ заявляет, что по этому вопросу ведутся переговоры.
Сегодня в полночь истекает срок, когда новые фракции могут отделиться от существующих партий и получить право на финансирование избирательной кампании в размере 1,6 млн. шекелей на каждого депутата.
Курсор ранее писал, что в СМИ назвали, кому Бени Ганц предлагает высшую должность в своей партии. «Синие и белые» стремятся подорвать позиции «Еш Атид» как главы левоцентристского блока. Сообщается, что в залы Кнессета может вернуться Ципи Ливни.
Также сообщалось, что сегодня решится судьба Ямины. Ямина распадается на глазах: из недавно одной из сильнейших политических сил она за один день оказалась на пороге распада. Шакед намерена обратиться к населению с заявлением об объединении левых и правых.
Кроме того, экономический советник Нетаниягу примет участие в праймериз Ликуда. Ави Симхон, занимавший пост главы экономического совета во время премьерства Нетаниягу, намерен добиться места в списке Ликуда на будущих выборах. Он выступил со своей программой остановки роста цен.