Матан Кахана заявил, что готов остаться в Ямине

Матан Кахана заявил Шакед, что готов сейчас остаться в Ямине, однако просит, чтобы ему не мешали отделиться от партии и получить финансирование в будущем.

Старший политик партии «Ямина» депутат Матан Кахана готов остаться в партии на данный момент при условии, что ему будет позволено отделиться от партии и получить финансирование на выборы в будущем, если он так решит.

Кахана, заместитель министра религиозных служб, встретился сегодня с новым лидером «Ямины», министром внутренних дел Айелет Шакед, и заявил, что не намерен отделяться от партии в ближайшие дни.

Однако Кахана просит Шакед гарантировать ему, что он сможет самостоятельно отделиться от «Ямины» и получить избирательные фонды до крайнего дня подачи списков кандидатов от партии для участия в выборах — 15 сентября, сообщает политический источник.

Партия «Ямина» в ответ заявляет, что по этому вопросу ведутся переговоры.

Сегодня в полночь истекает срок, когда новые фракции могут отделиться от существующих партий и получить право на финансирование избирательной кампании в размере 1,6 млн. шекелей на каждого депутата.