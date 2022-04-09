Матери российских солдат массово требуют вернуть сыновей из Украины — СБУ

В рф* начинают понимать, что по телевизору им рассказывают сказки о том, что спецоперация идет по плану и что потери незначительные. Ведь их родных все чаще привозят домой в гробах, а со многими связь обрывается навсегда и их судьба неизвестна. Потому матери российских захватчиков начали массово «штурмовать» военкоматы.

Об этом Служба безопасности Украины сообщает в Телеграме.

Женщины хотят во что бы то ни стало забрать своих сыновей с войны в Украине. В качестве доказательства украинские силовики публикуют запись одного из перехваченных разговоров (можно послушать по ссылке, на этом же канале все сомневающиеся могут прослушать и другие разговоры, в которых солдаты рф признают свои потери и признаются в зверствах и мародерстве).

На записи слышен голос солдата 36-й отдельной мотострелковой бригады рф с дислокацией в Борзе в Забайкальском крае. Это военное формирование «отличилось» тем, что еще в 2015 году под видом «донецких сепаратистов» воевало против Украины. Потому их бросили под Киев как опытных головорезов, но к сожалению для них там их карьера, а вместе с ней и жизненный путь, закончились.

Мать говорит своему сыну, что договорилась с командованием, чтобы его вернули на место дислокации. Советует ему не надеяться, что их скоро выведут: «…не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут народ туда. Кто погиб, заменяют вот этими остатками». А для убедительности перечисляет, у скольких знакомых женщин уже погибли мужья.

Напомним, что мы сообщали о том, что российские оккупанты напали на мирных граждан, которые вышли на протест в Запорожской области. В сети появились жуткие видео из украинского города Энергодар, который захватили россияне. Жители вышли на мирный протест, однако по ним открыли огонь и применили против людей гранаты.