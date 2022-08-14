Менахем Мазуз возглавил комитет по назначениям на руководящие должности

Консультативный комитет по назначениям высшего руководства отвечает за проверку кандидатов на крупные должности, такие как главнокомандующий вооруженными силами, комиссар полиции, глава ШАБАК, глава Моссада и другие должности.

В воскресенье кабинет министров утвердил назначение бывшего судьи Верховного суда и генерального прокурора 67-летнего Менахема (Мени) Мазуза на пост председателя Консультативного комитета по назначениям высшего руководства.

Выбор Мазуза вызывает резкие возражения со стороны правых партий в оппозиции, которые возражают против него по политическим мотивам, а также в связи с тем, что они настаивают на том, что временное правительство не должно заниматься назначениями на ключевые должности.

Под давлением лидер «Ямина» министр внутренних дел Айелет Шакед ранее призвала альтернативного премьер-министра Нафтали Беннета наложить вето на это назначение, но он отказался это сделать.

Мазузу и его комитету, вероятно, придется в ближайшем будущем провести проверку кандидатуры нового начальника штаба ЦАХАЛа. Министр обороны Бенни Ганц стремится назначить нового начальника ЦАХАЛа, несмотря на возражения оппозиции.

Наш сайт писал, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада». Армия обороны Израиля опубликовала новое видео авиаудара, в результате которого в секторе Газа был ликвидирован Тайсир Джабари, высокопоставленный представитель террористической организации «Исламский джихад».

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе.

«Курсор» писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги.