ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе

Международное сообщество продолжает реагировать на эскалацию между Израилем и террористами «Исламского джихада». Так, Европейский союз обеспокоен происходящим. Там призвали стороны к максимальной сдержанности.
Об этом заявил глава ЕС Жозеп Боррель.
«ЕС призывает к максимальной сдержанности со всех сторон, чтобы избежать дальнейшей эскалации и дальнейших жертв», — заявил он.
В заявлении также сказано, что Израиль имеет право защищать свое гражданское население, ЦАХАЛу необходимо сделать все, чтобы предотвратить более широкий конфликт.
Заявление сделала также и Великобритания. Министр иностранных дел Соединенного королевства Лиз Трасс сказала, что Великобритания поддерживает Израиль и его право на самозащиту. Террористическая группы Лондон осудил.
Напомним, что отреагировали также и в рф*. Там призвали стороны сдерживаться и заявили, что с беспокойством наблюдают за развитием событий.
Кроме того, редакция Курсора сообщала, что Аббас прокомментировал операцию ЦАХАЛа в Газе и ракетные обстрелы террористов. Аббас написал, что выступает против любых войн.
Также наш сайт писал, что в Умм эль-Фахме назвали Израиль «государством-террористом».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!