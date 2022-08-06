ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе

Европейский союз выразил обеспокоенность и призвал быть максимально сдержанным, а в Великобритании выразили твердую поддержку Израиля.

Международное сообщество продолжает реагировать на эскалацию между Израилем и террористами «Исламского джихада». Так, Европейский союз обеспокоен происходящим. Там призвали стороны к максимальной сдержанности.

Об этом заявил глава ЕС Жозеп Боррель.

«ЕС призывает к максимальной сдержанности со всех сторон, чтобы избежать дальнейшей эскалации и дальнейших жертв», — заявил он.

В заявлении также сказано, что Израиль имеет право защищать свое гражданское население, ЦАХАЛу необходимо сделать все, чтобы предотвратить более широкий конфликт.

Заявление сделала также и Великобритания. Министр иностранных дел Соединенного королевства Лиз Трасс сказала, что Великобритания поддерживает Израиль и его право на самозащиту. Террористическая группы Лондон осудил.

Напомним, что отреагировали также и в рф*. Там призвали стороны сдерживаться и заявили, что с беспокойством наблюдают за развитием событий.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что Аббас прокомментировал операцию ЦАХАЛа в Газе и ракетные обстрелы террористов. Аббас написал, что выступает против любых войн.

Также наш сайт писал, что в Умм эль-Фахме назвали Израиль «государством-террористом».