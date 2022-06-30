Микки Леви: в «поляризованном» Кнессете ненависть достигла новых высот

Леви также упоминает успехи коалиции, в том числе то, что Кнессет принял бюджет после трех лет неудач, а также «бесчисленное множество важных законов на благо общества».

Спикер Кнессета Микки Леви говорит, что ныне распущенный 24-й Кнессет был «поляризован», а ненависть в нем «достигла новых высот».

«Этот Кнессет был очень сложным Кнессетом. Поляризованный Кнессет, который работал во время смены правительства, когда оппозиция стала коалицией, а коалиция стала оппозицией», — сказал Леви на пленуме, спустя несколько минут после того, как кнессет проголосовал за самороспуск.

«К сожалению, оскорбительные высказывания и ненависть также достигли таких высот, которых мы не знали в этой палате», — добавляет спикер.

Кроме того, по его словам, Кнессет справился с пандемией коронавируса и вернулся к работе после «длительного паралича», вызванного четырьмя выборами в течение двух лет.

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