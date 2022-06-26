Полиция арестовала троих родственников убитого возле Ариэля палестинца

Стало известно о задержании троих палестинцев, которые принимали участие в вооруженном столкновении с поселенцами в прошлый вторник.

В воскресенье утром трое палестинцев были арестованы израильскими силами безопасности. Полиция сообщила об их участии в столкновении на прошлой неделе, при котором израильский поселенец, предположительно, нанес смертельные ножевые ранения палестинцу недалеко от Ариэля в Самарии.

Али Хассан Харб был убит во время вооруженного столкновения между поселенцами и палестинцами на окраине его родного города Искака во вторник.

Израильтянин, подозреваемый в убийстве Харба, с четверга содержится без связи с внешним миром службой внутренней безопасности ШАБАК. Его адвокаты утверждают, что он действовал в целях самообороны. В воскресенье утром протестующие потребовали допустить к задержанному адвокатов.

«Трое членов семьи Харба, которые были свидетелями инцидента, арестованы полицией, но мы до сих пор не знаем, почему и где они находятся», — заявил мэр Искаки Усама Захер.

Сотрудники ШАБАК отказалась от комментариев, но подтвердили задержание.

Напомним, поселенец напал на палестинца недалеко от Сальфита.

«Курсор» писал ранее о протестах в Ариэле: сотни людей собрались у полицейского участка. В Ариэле люди протестовали у отделения полиции из-за задержания поселенца по подозрению в убийстве ножом палестинского араба.

Редакция также сообщала, что палестинские арабы осквернили мемориал памяти убитого в теракте Разиэля Шевах.