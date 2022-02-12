Министр диаспоры: «экстренная репатриация» должна быть предложена украинским евреям в случае нападения России

Нахман Шай заявил, что если еврейская община в Украине столкнется с трудностями в результате конфликта между Россией и Украиной, мы должны предложить им немедленное решение.

Министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что Израиль должен начать подготовку планов «экстренной репатриации» евреев из Украины в случае российского вторжения.

«Израиль — это национальный дом еврейского народа. Если еврейская община в Украине столкнется с трудностями в результате конфликта между Россией и Украиной, мы должны предложить им немедленное решение — экстренную репатриацию в Израиль, прямо сейчас», — написал Шай в Twitter.

Ранее Курсор сообщал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

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