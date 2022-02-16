Нахман Шай: нужно разрешить въезд непривитых детей-туристов на Песах

Завтра Беннет и правительственные чиновники должны встретиться, чтобы обсудить вопрос об отмене COVID ограничений, которые еще действуют.

Министр диаспоры Нахман Шай призывает премьер-министра Нафтали Беннета разрешить невакцинированным детям иностранцев въезд в Израиль в преддверии Песаха.

«В честь приближающегося праздника Песах, вы должны немедленно разрешить каждой еврейской семье, которая этого хочет, собраться за праздничным столом», — говорит Шай.

Беннет и другие правительственные чиновники должны встретиться завтра, чтобы обсудить вопрос об отмене тех немногих ограничений COVID, которые еще действуют, включая возможность ослабления ограничений на въезд, чтобы разрешить въезд невакцинированным детям.

Курсор ранее писал, что полиция США усиливает меры безопасности для евреев в крупных городах. Полиция Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Далласа усилила патрулирование еврейских районов в субботу после того, как злоумышленник взял в заложники евреев в синагоге в городе Колливилл, штат Техас.

Также сообщалось, что нападавший в Техасе требовал освобождения женщины, которая обвинила Израиль в своем тюремном заключении. Мужчина, который, по словам властей, держал заложников в синагоге в Техасе в субботу, потребовал освобождения пакистанской женщины, которая находится в заключении неподалеку по обвинению в попытке убить американских военнослужащих в Афганистане.

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