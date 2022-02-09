Министр финансов Германии: Вторжение России в Украину будет иметь серьезные последствия

Кристиан Линднер заявил, что Россия столкнется с ужасными экономическими санкциями в случае нападение на Украину, однако не уточнил, что будет с «Северным потоком 2».

Министр финансов Кристиан Линднер заявил во вторник, что Германия четко понимает, что Россия столкнется с суровыми последствиями, если вторгнется в Украину, но он не стал говорить, будет ли остановлен недавно построенный газопровод «Северный поток 2».

Об этом пишет Reuters.

В понедельник президент США Джо Байден предупредил, что в случае вторжения России «Северного потока 2 больше не будет», имея в виду еще не открытый газопровод в Германию. Он не уточнил, каким образом он остановит его, но подчеркнул единство с канцлером Германии Олафом Шольцем, поскольку Запад объединяется, чтобы предотвратить войну в Европе.

Шольц заявил, что у США и Германии одинаковый подход к Украине, России и санкциям, но не стал напрямую подтверждать планы по «Северному потоку-2» или публично упоминать газопровод по имени в ходе своего однодневного визита в Вашингтон.

Линднер, выступая на онлайн-конференции, организованной Deutsche Bank, сказал, что не будет рассуждать о конкретных санкциях против России. «Мы четко понимаем, что нарушение территориальной целостности (Украины) будет иметь серьезные последствия», — сказал он.

Курсор ранее писал, что стало известно, что обсуждали Макрон и Путин. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник своему российскому коллеге Владимиру Путину, что он надеется, что переговоры в Москве приведут к ослаблению напряженности вокруг Украины.

Кроме того, Украина заявила, что дипломатическое решение конфликта более вероятно, чем нападение России. Президент Украины настаивает на том, что шансы на урегулирование растущей напряженности в отношениях с Россией дипломатическим путем остаются выше, чем вероятность нападения, в то время как США предупреждают, что Москва активизирует подготовку к вторжению.

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