Министр финансов Германии: Вторжение России в Украину будет иметь серьезные последствия

Министр финансов Кристиан Линднер заявил во вторник, что Германия четко понимает, что Россия столкнется с суровыми последствиями, если вторгнется в Украину, но он не стал говорить, будет ли остановлен недавно построенный газопровод «Северный поток 2».
Об этом пишет Reuters.
В понедельник президент США Джо Байден предупредил, что в случае вторжения России «Северного потока 2 больше не будет», имея в виду еще не открытый газопровод в Германию. Он не уточнил, каким образом он остановит его, но подчеркнул единство с канцлером Германии Олафом Шольцем, поскольку Запад объединяется, чтобы предотвратить войну в Европе.
Шольц заявил, что у США и Германии одинаковый подход к Украине, России и санкциям, но не стал напрямую подтверждать планы по «Северному потоку-2» или публично упоминать газопровод по имени в ходе своего однодневного визита в Вашингтон.
Линднер, выступая на онлайн-конференции, организованной Deutsche Bank, сказал, что не будет рассуждать о конкретных санкциях против России. «Мы четко понимаем, что нарушение территориальной целостности (Украины) будет иметь серьезные последствия», — сказал он.
Курсор ранее писал, что стало известно, что обсуждали Макрон и Путин. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник своему российскому коллеге Владимиру Путину, что он надеется, что переговоры в Москве приведут к ослаблению напряженности вокруг Украины.
Кроме того, Украина заявила, что дипломатическое решение конфликта более вероятно, чем нападение России. Президент Украины настаивает на том, что шансы на урегулирование растущей напряженности в отношениях с Россией дипломатическим путем остаются выше, чем вероятность нападения, в то время как США предупреждают, что Москва активизирует подготовку к вторжению.
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