Стало известно, что обсуждали Макрон и Путин

Президент России заявил, что очень ценит то, что президент Франции пытается сделать для того, чтобы решить вопрос безопасности в Европе и урегулировать кризис на юго-востоке Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник своему российскому коллеге Владимиру Путину, что он надеется, что переговоры в Москве приведут к ослаблению напряженности вокруг Украины.

Об этом пишет Times of Israel.

«Эта дискуссия может положить начало тому направлению, в котором нам нужно двигаться, а именно к деэскалации», — сказал Макрон в начале встречи в Москве.

Он добавил, что надеется «избежать войны» и «создать элементы уверенности, стабильности и видимости для всех».

Путин в свою очередь поприветствовал усилия Франции по укреплению европейской безопасности.

«Я вижу, сколько усилий прилагает нынешнее руководство Франции для решения вопроса безопасности в Европе… а именно для урегулирования кризиса на юго-востоке Украины», — сказал Путин Макрону в начале переговоров в Москве.

Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег Москву от попыток расколоть Киев от его западных союзников.

«Никто, как бы ни старались в России, не сможет вбить клин между Украиной и ее партнерами», — сказал Кулеба на пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Баербок в Киеве.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес тем временем объявил, что еще 350 британских военнослужащих будут направлены к польской границе, чтобы укрепить восточный фланг НАТО против любой российской агрессии.

Курсор ранее писал, что Эммануэль Макрон уверен, что сможет договориться с Путиным и остановить войну в Украине. Президент Франции вылетел в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что его диалога с Путиным, вероятно, будет достаточно, чтобы предотвратить начало военного конфликта.

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