Министр регионального сотрудничества: У нас есть обязательства перед палестинцами

Иссави Фрей заявил, что ни один шекель не может попасть в ПА без ведома Израиля.

На этой неделе состоится конференция стран-доноров Палестинской автономии, после более чем двух лет, в течение которых личные встречи не проводились из-за пандемии COVID-19.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Израильскую делегацию на конференции возглавляет министр регионального сотрудничества Иссави Фрей (МЕРЕЦ).

«Мы сидим с палестинцами, у нас есть соглашение и обязательства. Мы отвечаем за палестинскую экономику, и мы собираемся во время конференции призвать международные сообщества протянуть руку помощи — очень просто. Я делаю здесь то, что Биби делал 10 лет назад под столом, за исключением того, что мы делаем это на столе. Между нами и палестинцами существует протокол, и один шекель не может попасть в ПА без нашего разрешения», — сказал Фрей в интервью радиостанции 103FM в понедельник.

Он также прокомментировал разногласия между министром Айелет Шакед и депутатом Валидом Таха (РААМ) по поводу закона об электроэнергетике.

Недавно Шакед отложила принятие закона, который позволил бы подключить десятки тысяч незаконно построенных домов в арабском секторе к электросети.

«Каждый в этих разногласиях хочет продемонстрировать своей группе, что он стоит на своем. Эта проблема лежала на столе. Мы должны быть гибкими, мы говорим о базовых вещах для граждан, мы говорим об электричестве», — сказал Фреж.

Курсор также писал, что в правительстве утвердили план развития Негева. В правительстве одобрили план развития Негева и стимулирования израильтян силится на юге страны. План сформулировали премьер-министр Нафтали Беннет, министр финансов Авигдор Либерман, а также министр обороны Бени Ганц.

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