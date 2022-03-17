Министр обороны Украины призвал ЕС объявить путина «военным преступником»

За три недели после начала вторжения путина было разрушено более 400 школ, 110 больниц и 1000 жилых домов по всей Украине.

Министр обороны Украины призывает законодателей ЕС признать главу россии* «военным преступником» и призывает блок активизировать поставки оружия для борьбы с силами Москвы.

Требование появилось после того, как вчера президент США Джо Байден вызвал гнев Кремля, назвав российского лидера «военным преступником» за бомбардировки его войсками украинских городов.

«Это не просто война. Это государственный террор. Армия агрессора сознательно уничтожает гражданское население», — заявил по видеосвязи министр обороны Украины Алексей Резников законодателям ЕС.

«Я обращаюсь ко всем членам Европейского парламента с призывом признать, что путин является военным преступником, как это сделали в США».

Резников указывает на ожесточенное нападение на южный портовый город Мариуполь и бомбардировку театра, где, по словам властей, укрывались около 1200 женщин и детей.

Сопротивление украинцев и логистические проблемы затормозили стремление россии к молниеносной победе. Резников утверждает, что погибло более 14 000 российских солдат.

Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганск мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».

Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!